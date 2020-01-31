جيف بيزوس يربح 13 مليار دولار في 15 دقيقة

المصدر: وكالات

زادت ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس أمس بنحو 13.2 مليار دولار في غضون 15 دقيقة، وفقا لما نشرته وكالة "بلومبرغ".

وجاء ارتفاع ثروة بيزوس مدعوما بقفزة في سعر سهم شركة "أمازون"، التي يعد بيزوس مؤسسها ومديرها، حيث صعد السهم بنحو 12% ليصل إلى 2100 دولار، وذلك بفضل نتائج الشركة الفصلية الإيجابية.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإن أداء "أمازون" في العام الماضي "حطم" توقعات المحللين، حيث سجلت الشركة أرباحا مقدارها 87.4 مليار دولار، ما يعادل 6.47 دولار للسهم، فيما توقع المحللون 4.11 دولار للسهم.

وذكرت "بلومبرغ" أن ثروة جيف بيزوس، الذي يمتلك 12% من أسهم "أمازون"، ارتفعت إلى 129.5 مليار دولار.