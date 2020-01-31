الطلب على الملاذات يصعد بالذهب

المصدر: (لندن ـ رويترز)

واصل الذهب أمس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المتركز في الصين على النمو العالمي.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1579.44 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7% يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1578.60 دولاراً.

وخسر البلاديوم 0.2% إلى 2284.08 دولاراً للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2582.19 دولاراً في 20 يناير جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.

وزادت الفضة 1.1% إلى 17.72 دولاراً بينما نزل البلاتين 0.6% إلى 968.62 دولاراً.