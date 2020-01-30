مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس أن شركة "مصر للطيران" ستعلق رحلاتها بين مطار القاهرة والمطارات الصينية اعتبارا من بعد غد السبت وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي بدأ ظهوره في الصين وانتقل إلى دول أخرى.

وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى المدن الصينية".

وأوضحت أن التعليق سيبدأ بالرحلات إلى مدينة هانزو اعتبارا من الأول من فبراير، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من الرابع فبراير القادم، وحتى إشعار آخر، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الأطقم.

ولفتت إلى أن "قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت يأتي في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليا بمصر، حيث سيغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا في الرابع من فبراير".