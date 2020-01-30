«بيركشاير هاثاواي» تبيع أصولها الإعلامية

المصدر: (نيويورك - وكالات)

وافقت شركة «بيركشاير هاثاواي» على صفقة لبيع مجموعة من الصحف والمنشورات الأسبوعية والمواقع الإلكترونية إلى مزوّد الأخبار «لي إنتربريسز» مقابل 140 مليون دولار نقداً.

وقالت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي «وارن بافيت»، إنها ستمنح شركة «لي إنتربريسز» حوالي 576 مليون دولار في صورة تمويل طويل الآجل. وتستخدم «لي إنتربريس» عائدات إعادة التمويل لدفع ثمن مجموعة «بي.إتش.ميديا» و«بافلو نيوز» المملوكة لوارن بافيت، بالإضافة إلى سداد ديون 400 مليون دولار.

وقال بافيت: «لم تكن لدينا مصلحة في بيع المجموعة لأي شخص آخر لسبب واحد بسيط هو أننا نعتقد أن «لي» في أفضل وضع للإدارة من خلال تحديات الصناعة، ليست هناك منظمة أكثر التزاماً بخدمة الدور الحيوي للأخبار المحلية عالية الجودة مثل لي إنتربريسز». وارتفع سهم «بيركشاير هاثاواي» بنحو 0.6 %.