الأسهم الأمر يكية ترتفع بدعم نتائج الشركات

المصدر: نيويورك ـ رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، ليصعد «داو جونز» أكثر من 200 نقطة بدعم نتائج الأعمال القوية وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، حيث تجاهل المستثمرون مخاوف فيروس «كورونا».

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 209.7 نقاط ليسجل 28933.5 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.4% مسجلاً 3289.3 نقطة، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.5% إلى 9319.4 نقطة.

وأبلغت شركة «آبل» عن أرباح قياسية خلال الربع المالي الأول في 2020 مع ارتفاع مبيعات أجهزة الآيفون بنسبة 8%، وارتفع السهم بأكثر من 2.5% بعد الأداء المالي القوي، وبلغ صافي الربح 22.2 مليار دولار وهو مستوى قياسي (4.99 دولارات للسهم).

وصعد سهم «بوينج» بنحو 2.7% رغم تسجيل الشركة أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين، حيث سجل خسائر بقيمة 1.01 مليار دولار (1.79 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي.

كما قفز سهم «جنرال إليكتريك» بأكثر من 7% بعد تجاوز الأرباح والإيرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2019، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 538 مليون دولار (6 سنتات لكل سهم).

كما أظهرت نتائج شركة «ماكدونالدز» أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.57 مليار دولار (2.08 دولار للسهم) خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي. ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق مع توقعات واسعة بتثبيت معدلات الفائدة.