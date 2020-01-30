«STC» تستحوذ على 55 % من «فودافون» مصر

المصدر: (القاهرة- رويترز)

قالت شركة الاتصالات السعودية «STC» في بيان للبورصة السعودية، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون لشراء 55 % من أسهم شركتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار. وأضافت أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من أمس ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد.

وتملك فودافون 55 % في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية. وقالت الاتصالات السعودية، إن إجمالي تقييم شركة فودافون مصر 4.350 مليارات دولار.قال ألكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، إنه لن يتم إجراء تغييرات على الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة البالغ عددهم 7800 موظف.