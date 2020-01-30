«كورونا» يهبط بأسهم التقنية الصينية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تراجعت أسهم شركات التقنية الصينية في أسواق الأسهم أمسوأول من أمس، بالتزامن مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وكان من ضمن الأسهم الأكثر تضرراً «إن فيديا»، التي تراجعت أسهمها 4.3 %، و«علي بابا» 4.2 %، و«تينسينت» 4%، و«مايكرون» 3.9 %، بالإضافة إلى تراجع أسهم «بايدو» و«في آي بي شوب» و«جي دي دوت كوم».

وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات PSI، بمعدل 3.98 %، كان أكثرها نزولاً الشركات الصينية، بنسبة تراوحت من 4 إلى 5 %.

وتعهد عمالقة تكنولوجيا صينيون، بتخصيص مبالغ مالية من أجل إجراء البحوث الطبية والإمدادات والدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في المعركة ضد وباء فيروس «كورونا»، وأعلنت شركة البحث «بايدو» عن دفع 43 مليون دولار، كما خصصت منصة توصيل الأغذية «ميتوان»، مبلغ 29 مليون دولار، و«كيهو 360» (2.2 مليون دولار).