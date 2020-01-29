الإسترليني إلى أقل مستوى منذ أسبوع

المصدر: (لندن - د ب أ)

سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً جديداً أمام الدولار خلال تعاملات أمس، ليواصل تراجعه لليوم الرابع على التوالي، قبل إعلان قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.5 % إلى 1.2994 دولار، في أحدث تراجع له بعد ارتفاع طفيف كملاذ آمن في سوق الصرف.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الجنيه الإسترليني تعرض لضغوط أمام الدولار في وقت سابق بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتجدد الطلب على الدولار الأمريكي، بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.