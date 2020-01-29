23 مليار دولار خسائر 15 مليارديراً بسبب «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

خسر 15 شخصاً من أثرياء العالم نحو 23 مليار دولار، أول من أمس، بسبب الخسائر التي منيت بها الأسواق العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وشهدت البورصة الأمريكية أكبر وتيرة هبوط يومي منذ جلسة أكتوبر مع خسائر تتجاوز 450 نقطة لمؤشر «داو جونز» في ختام تعاملات الاثنين.

وجاءت الخسائر القوية للأسهم مع ذعر المستثمرين من تفشي فيروس «كورونا». وفقدت الأسهم الأوروبية أكثر من 2% من قيمتها في جلسة أول من أمس، وأبت الأسهم اليابانية أن تتخلّف عن ركب الخاسرين، حيث تراجعت بأكبر وتيرة في 5 أشهر.

وكانت أكبر الخسائر في ثروة أغنى 15 شخصاً في العالم من نصيب الفرنسي «برنار أرنو» - ثالث أغنى رجل عالمياً- حيث تراجعت ثروته أمس بمقدار 3.91 مليارات دولار عند 98.3 مليار دولار.

وفقد «بيل غيتس» نحو 1.21 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 114 مليار دولار. أما «جيف بيزوس» مالك شركة «أمازون» فقد تراجعت ثروته 1.94 مليار دولار لتهبط إلى 114 مليار دولار.

كما فقد «وارن بافيت» 1.71 مليار دولار من ثروته لتتراجع إلى 87.7 مليار دولار. وتراجعت ثروة «مارك زوكربيرغ» 1.13 مليار دولار لتصل إلى 81.9 مليار دولار، كما هبطت ثروة «موكيش أمباني» 671 مليون دولار.