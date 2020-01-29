الأسهم العالمية تتعافى جزئياً من الفيروس

المصدر: نيويورك - رويترز

تعافت الأسواق العالمية جزئياً من أسوأ أيامها في 4 أشهر تقريباً، بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين والذي قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، حيث صعد مؤشر داو جونز 58.48 نقطة بما يعادل 0.20% إلى 28594.28 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 11.72 نقطة أو 0.36% مسجلاً 3255.35 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك 62.51 نقطة أو 0.68% إلى 9201.82 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشر القياسي، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق في ادعاءات بالرشوة والفساد.وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة بيربري جروب وإل.في.إم.إتش وكيرنج المالكة لجوتشي ومونكلير بنسب تتراوح بين 0.4% و0.6%.

ومن جانبه واصل مؤشر نيكي القياسي الانخفاض وسجل أقل مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع، وهبط المؤشر 0.55% إلى 23215.71 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% لأقل مستوى في شهرين عند 1692.28 نقطة.