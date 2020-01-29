استقرار مبيعات التجزئة البريطانية

المصدر: (لندن – رويترز)

أفاد مسح بأن مبيعات التجزئة البريطانية استقرت في نهاية ديسمبر وبداية يناير مما يقدم بيانات متباينة عن حالة الاقتصاد الاستهلاكي قبل قرار بنك إنجلترا المركزي بشأن الفائدة يوم الخميس. واستقر مؤشر مبيعات التجزئة الشهري لاتحاد الصناعة البريطاني عند الصفر في يناير، وهو الشهر الذي تتراجع فيه المبيعات عادة على مدى العقد المنصرم.

وفي 3 أشهر حتى يناير سجل مؤشر مبيعات التجزئة للاتحاد أقوى قراءة في عام. وأضاف الاتحاد أنه مع ذلك، قرر تجار التجزئة تقليص الطلبيات من الموردين مع ارتفاع عملية تكوين مخزون من السلع.