«إيرباص» توافق على تسوية بشأن تحقيقات

المصدر: (باريس - رويترز)

قالت شركة إيرباص أمس إنها اتفقت من حيث المبدأ على تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية فيما يتعلق بتحقيق في مزاعم رشاوى وفساد.

وتضخ شركة صناعة الطائرات الأوروبية للتحقيق من جانب السلطات الفرنسية والبريطانية للاشتباه بالفساد فيما يخص مبيعات طائرات على مدى أكثر من 10سنوات. كما تواجه إيرباص تحقيقات أمريكية للاشتباه بانتهاكها قيود التصدير.

وقالت إيرباص، التي تهيمن مع منافستها بوينغ على سوق الطائرات التجارية، إنه ليس بوسعها التعليق على تفاصيل دقيقة تخص محادثاتها مع السلطات بما في ذلك القيمة المالية التي من المتوقع أن تقوم بسدادها لإتمام التسويات. وكانت بعض التقارير الإخبارية أشارت إلى رقم بنحو 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار).

ومع ذلك ارتفع سعر سهم إيرباص 2.3% في التعاملات المبكرة.