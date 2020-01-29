الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

توقفت موجة ارتفاع لأسعار الذهب أمس إذ طغى ارتفاع الدولار على المخاوف المتزايدة بشأن فيروس كورونا جديد والتي غذت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1579.38 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ ذروة 3 أسابيع أول من أمس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1578.10 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب في الجلسات الأربع الفائتة في الوقت الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا في هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني إن تنامي المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولاراً للأوقية.

وقال «(الذهب) قد يبلغ 1600 دولار، لكنه سيميل أكثر إلى مستويات بنحو 1570-1590 دولاراً، إذ نحتاج إلى المزيد من المعلومات، هناك الكثير من العوامل المجهولة بشأن الفيروس». ويُعتبر الذهب استثماراً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية.

لكن ارتفاع المعدن الأصغر توقف بفعل صعود الدولار، الذي حوم مؤشره قرب أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 1.4% إلى 2299.96 دولاراً للأوقية، بعد أن انخفض 7% في الجلسة السابقة. وتراجعت الفضة 0.2% إلى 18.05 دولاراً فيما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 987.73 دولاراً.