المصدر: (طوكيو - د ب أ)

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال ديسمبر الماضي 2.1%، وهو ما جاء متفقاً مع تقديرات المحللين وهو نفس معدل الزيادة في الشهر السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك اليابان المركزي، استقرت الأسعار خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد زيادتها 0.2% شهرياً خلال نوفمبر الماضي.

وأشار تقرير البنك المركزي الياباني إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات والخدمات المالية والتأمين، في حين تراجعت أسعار الإعلانات والخدمات الأمنية.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة خلال العام الماضي ككل بنسبة 1.1% بعد ارتفاعه بنسبة 1.2% خلال 2018.