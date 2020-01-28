«أبوظبي الإسلامي» في بريطانيا يتحول إلى فرع

المصدر: (أبوظبي ـ وام )

قرر مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، البدء بإجراءات تحويل مصرف أبوظبي الإسلامي في المملكة المتحدة المحدود إلى فرع تابع للمجموعة وغير خاضع لقوانين الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة، وفقاً لبيان نشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب القرار، سيحافظ المصرف على حضوره في المملكة المتحدة مع التركيز فقط على تقديم خدمات تمويل العقارات التجارية والتوقف عن تقديم خدمات خاضعة للرقابة التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المالية، والتي تشمل الحسابات الجارية والتوفير والودائع لأجل وصناديق الأمانات. يشار إلى أن قرار المصرف يأتي تماشياً مع زيادة طلب المتعاملين لخدمات التمويل العقاري.