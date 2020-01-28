حمى «كورونا» تجتاح أسواق العالم

المصدر: لندن - رويترز

اجتاحت حمى فيروس «كورونا» الأسواق العالمية، وتراجعت الأسهم الأمريكية بأكثر من واحد بالمئة، وهبط مؤشر داو جونز 447.24 نقطة بما يعادل 1.54 % إلى 28542.49 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 48.31 نقطة أو 1.47 % ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 222.45 نقطة أو 2.39 % إلى 9092.46 نقطة.

انخفضت الأسهم الأوروبية، وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5 %، وانخفضت أسهم شركات التعدين 3.1 % بسبب انكشافها على الصين. وسجل مؤشر نيكي القياسي أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر، وتراجع نيكي 2.03 %، وهي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ 26 أغسطس، ليغلق على 23343.51 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من يناير.

ومن جانبه تراجع اليوان الصيني أكثر من 0.5 % لأدنى مستوى منذ بداية العام الجاري، بينما انخفضت أيضاً العملات المرتبطة بالسلع الأولية، مثل الدولار الأسترالي بشدة، والين الذي يُنظر إليه عادة كملاذ آمن، وارتفعت العملة اليابانية لفترة وجيزة لأعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير، واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 97.587. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3075 دولار.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، مع اندفاع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1579.42 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1579.50 دولاراً.