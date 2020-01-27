6 محطات لتحقيق «بريكست» كامل في 2020

المصدر: لندن - أ ف ب

لا يشكّل الحادي والثلاثون من يناير، موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نهاية لعملية بريكست المضنية والطويلة، بل ستليه مرحلة انتقالية يتخللها تدابير عدة تضع اللمسات النهائية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين، وهناك 6 خطوات وتواريخ محددة ومنتظرة على طريق تحقيق ذلك:

- 29 يناير: بعد 3 سنوات ونصف من عمليات الإرجاء المضنية، يفترض أن يؤيد النواب الأوروبيون اتفاق الخروج قبل يومين من الموعد النهائي.

- 31 يناير: المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروبي بعدما أرجئ موعد الخروج 3 مرات منذ استفتاء بريكست في يونيو 2016.

- 31 ديسمبر 2020: نهاية المرحلة الانتقالية حيث تبقى علاقات المملكة خلال عام 2020 كما هي مع دول الاتحاد بدون أن يحق للندن المشاركة في أعمال المؤسسات الأوروبية ولا الإدلاء برأيها.

- بين فبراير ومارس: تؤكد لندن استعدادها لإطلاق هذه المفاوضات اعتباراً من 1 فبراير، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت في صدد تحديد أهدافها من هذه المحادثات، وفي خطاب مرتقب 1 فبراير، يفترض أن يعلن رئيس الوزراء عن نية بلاده التوصل لاتفاق تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن تجري الموافقة للبدء بالمفاوضات بحلول 25 فبراير، ما يسمح بإطلاقها في 1 مارس.

- 1 يوليو: يمكن للمملكة المتحدة أن تمدد المرحلة الانتقالية لعام أو عامين، لكن عليها أن تبلغ الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو.