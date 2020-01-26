ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية على منتجات مصنعة جزئياً من الألمنيوم والصلب، حسبما ذكر البيت الأبيض.

وقال ترامب إن واردات محددة لمنتجات مشتقة من الألمنيوم ستخضع لرسوم إضافية قدرها 10 %، كما ستخضع واردات محددة لمنتجات مشتقة من الصلب لرسوم إضافية قدرها 25 %. وسيبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الثامن من فبراير المقبل.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن القرار يستثني كلاً من الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك من الرسوم الإضافية المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الألمنيوم. كما استثنى القرار الدول السابق ذكرها علاوة على كوريا الجنوبية فيما يخص المنتجات المشتقة من الصلب.