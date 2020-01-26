السلطات الأمريكية تدين «دلتا إيرلاين» بالتمييز ضد مسلمين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

دانت السلطات الأمريكية، شركة الخطوط الجوية «دلتا إيرلاين» بغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار بعد اتهامات لها بممارسات تمييزية تجاه ركاب مسلمين.

وفي قرار اتخذ بالتراضي بهدف إيجاد حل لهذا النزاع مع الركاب المعنيين، أشارت وزارة النقل الأمريكية إلى أنّه تبيّن أنّ شركة دلتا «تمارس أفعالاً تمييزية»، وأنّها انتهكت قوانين مناهضة التمييز من خلال الطلب من ثلاثة مسلمين الخروج من الطائرة.

وفي حادثة وقعت في 2016، طُرد زوجان من طائرة تابعة للشركة في مطار رواسي-شارل ديغول في باريس لأنّ أحد الركاب قال للمضيفة إنّ سلوكهما «يزعجه كثيراً». وتباحث قائد الطائرة مع فريق الأمن التابع للشركة، الذي أكد أنه لا يوجد أي بلاغ بحقهما، غير أنّ قائد الطائرة رفض السماح لهما بالعودة على متن الرحلة.

واعتبرت الوزارة أنّه «من دون ديانة (الزوجين) لما كانت دلتا أنزلتهما، ولما كانت منعتهما من الصعود مجدداً».

وتتعلق الحادثة الثانية بمسافر كان على متن رحلة متجهة من أمستردام إلى نيويورك في يوليو 2016، وكان ركاب ومضيفات اشتكوا منه، غير أنّ موظف الأمن لم يجد شيئاً مريباً، رغم ذلك، قرر قائد الطائرة إنزال الراكب وتفتيش مقعده.

ولم تعترف «دلتا إيرلاين» بأنّها اتبعت ممارسات تمييزية، لكنّها «لم تعترض على أنّه كان بالإمكان التعامل مع الحادثتين بطرق مختلفة».