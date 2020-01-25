حقيقة خبر إيقاف مصرف سوريا التعامل بالليرة المعدنية

المصدر: البيان الإلكتروني

تضاربت الأنباء في سوريا حول سحب مصرف سوريا المركزي العملة السورية المعدنية من التداول فئة "ليرة واحدة". ما اضطر المصرف إلى إصدار بيان نشره في موقعه وعلى صفحة فيسبوك نفى فيه هذه الإشاعات جملةً وتفصيلاً.

وقال المصرف في بيانه: "توضيح بخصوص ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية”، أن سحب الليرة المعدنية تم لإصدار العام 1991 فقط، مع الإبقاء على إصداري 1994 و 1996 قيد التداول ومع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة /1/ ليرة سورية حيث إن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية".

وأضاف البيان: "صدر القرار /3332/ بتاريخ 19/12/2013 عن السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول، والمحددة مواصفاتها والموضوعة في التداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ تاريخ 24/8/1992. حيث تم صدور قرار السحب بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف نتيجة وجود كميات كبيرة في التداول من النقود المعدنية فئة /1/ ليرة سورية في ذلك الوقت".

وبحسب البيان الصادر على المصرف المركزي السوري فإن ما تم سحبه من التداول هو النسخة القديمة من الليرة فقط، أي الليرة التي نقش عليها "3 نجوم".