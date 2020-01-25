توقعات بارتفاع الدين العالمي لأكثر من 257 تريليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع حجم الدين العالمي - والذي يشتمل على قروض الأسر والحكومات والشركات- إلى أكثر من 257 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 .

وكان حجم الدين العالمي حطم رقماً قياسياً جديدًا، بعد أن ارتفع بمقدار 9 تريليونات دولار، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 253 تريليون دولار، وذلك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019،

وبحسب معهد التمويل الدولي، فبهذا المعدل يصل معدل الدين العالمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 322%، متجاوزًا بفارق ضئيل عام 2016، الذي شهد أعلى مستوى مسجل لارتفاع الدين العالمي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" ، أن الكثير من البلدان مثل نيوزيلندا وسويسرا والنرويج، ترتفع جميع مستويات الديون الأسرية فيها، في حين أن نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

و في الأسواق الناشئة، انخفضت مستويات الديون فيها، حيث بلغ إجماليها 72 تريليون دولار، لكنها ارتفعت بشكل أسرع في السنوات الأخيرة». وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يتجاوز إجمالي الدين العالمي 257 تريليون دولار، في الربع الأول من عام 2020.