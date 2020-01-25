اليورو ينخفض لأدنى مستوى في 7 أسابيع

المصدر: (لندن - رويترز)

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع أمس إذ أُضيفت بيانات مؤشرات مديري مشتريات ضعيفة إلى قناعة منتشرة على نطاق واسع بالسوق بأن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبقون على سياسة نقدية تميل إلى التيسير في المستقبل القريب.

ويتجه اليورو نحو أسوأ بداية للعام في 5 سنوات، إذ انخفض 1.5% هذا الشهر ويجري تداوله عند أدنى مستوياته منذ 2 ديسمبر عند 1.1031 دولار.

وصارت العملة الأوروبية الموحدة قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع مقابل الجنيه الاسترليني وأدنى مستوى في 33 شهراً مقابل الفرنك السويسري.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 97.87 ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.6846 دولار أمريكي ليمحو المكاسب التي حققها بعد تقرير قوي للوظائف في اليوم السابق.