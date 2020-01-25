الذهب يتراجع 0.2 %

المصدر: (لندن - رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1560.24 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2% في الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولاراً. كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي.

وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولاراً للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 5 أسابيع، لينخفض بنحو 1.3%.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولاراً بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار.