فيروس الصين يهبط بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

أثرت المخاوف المتنامية حيال انتشار فيروس تاجي في الصين على أداء الأسواق العالمية التي هبطت أغلب مؤشراتها في تداولات أمس.

ففي وول ستريت، تراجعت الأسهم الأمريكية تأثراً بالمخاوف من الفيروس، حيث هبط مؤشر داو جونز الصناعي 75.25 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5.98 نقاط، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 6.05 نقاط.

كذلك تراجعت الأسهم الأوروبية للسبب ذاته، حيث نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%.

وفي بورصة طوكيو نزلت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في أسبوعين بقيادة أسهم مرتبطة بالسلع الأساسية وأسهم أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما أدى القلق الشديد من انتشار فيروس كورونا جديد في الصين إلى تراجع الثقة. وانتاب القلق المستثمرين قبيل إعلان أرباح الشركات، ما دفع مؤشر نيكي القياسي لأن ينخفض 1%.