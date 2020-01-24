المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 0%

المصدر: ( برلين - د ب أ)

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية، كاشفاً عن خطط لإجراء أول مراجعة واسعة للعمليات النقدية للبنك خلال 16 عاماً.

وأعلن مجلس حكام البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر، مع الإبقاء أيضًا على برنامجه لشراء سندات جديدة بقيمة 20 مليار يورو (22.2 مليار دولار) شهرياً.

وكان تم إطلاق برنامج شراء السندات في الأول من نوفمبر.كما أبقى الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 %، والفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي (سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك عند الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي لليلة واحدة) عند موجب 0.25 %.