تعرف على أكبر احتياطيات الذهب العالمية والعربية

المصدر: وكالات

نشر مجلس الذهب العالمي تصنيفه لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب لشهر يناير الجاري، وحافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر حائز للأصفر الرنان في العالم.

ووفقا لبيانات المجلس فإن احتياطيات الولايات المتحدة بلغت الشهر الماضي 8133.5 طنا من المعدن النفيس، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطيات بلغت 3366.5 طنا، ومن ثم إيطاليا بـ2451.8 طنا، ففرنسا في المرتبة الرابعة باحتياطيات 2436 طنا.

في حين جاءت روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات ذهبية وصلت إلى 2261.5 طنا، وبزيادة في يناير بلغت 9.4 أطنان عن مستوى ديسمبر الماضي، أما الصين فقد حلت بالمرتبة السادسة باحتياطيات 1948.3 طنا.

أما على المستوى العربي فحافظت السعودية على ترتيبها في يناير 2020، إذ حلت الأولى باحتياطيات بلغت 323.1 طنا، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميا، وحل لبنان في المرتبة الثانية، ووصلت احتياطيات هذا البلد الذي يواجه الآن أزمة اقتصادية، نحو 286.8 طنا، ثم الجزائر باحتياطيات عند 173.6 طنا، وليبيا 116.6 طنا، فالعراق 96.3 طنا، ومن بعده مصر 79 طنا.