«آي إتش إس ماركيت»: التغيّر المناخي خطر على الاقتصاد

المصدر: دافوس وكالات

قال كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركيت» كريس وليامسن إن «التغيّر المناخي يعد موضوعاً ساخناً في دافوس»، مضيفاً أنه كان هناك «تبدّل في الجو العام» وإدراك بأن التغيّر المناخي يشكل خطراً على الاقتصاد.

وفي حفل ترحيب في دافوس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «البشرية انتزعت لمدة طويلة موارد من البيئة وأنتجت في المقابل النفايات والتلوّث».

وسيسعى قادة عالم المال والأعمال في دافوس للتأكيد على وعيهم بالتغيّر المناخي لكن يرجّح أن يعربوا في الوقت ذاته عن قلقهم حيال وضع الاقتصاد العالمي الذي تحسّنت آفاقه بحسب صندوق النقد الدولي، رغم أن «الانتعاش» ضعيف.

عدم المساواة

وسيضغط الناشطون من أجل تحرّك إضافي ملموس لمواجهة عدم المساواة بعدما أصدرت منظمة أوكسفام غير الحكومية تقريراً أشارت فيه إلى تضاعف عدد أصحاب المليارات في العالم خلال العقد الماضي وأن أغنى 22 رجلاً في العالم يملكون حالياً ثروات تفوق مجموع ما تملكه جميع النساء في أفريقيا.

وستشمل أولويات المنتدى كذلك البحث في كيفية مواجهة خسارة التنوع الأحيائي وتقليص الانقسام بشأن الإنترنت وتعزيز مواجهة الأوبئة في وجه التردد بشأن تناول اللقاحات ومقاومة العقاقير.