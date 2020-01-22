مؤسس «هواوي»": نستطيع الصمود أمام الخلافات

المصدر: (دافوس - الوكالات)

أكد رن تشنغ في مؤسس «هواوي» ورئيسها التنفيذي على إمكانية صمود شركته حتى في حالة تصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة بشكل أكبر.

وأضاف «تشنغ في» : «اكتسبنا العديد من الخبرات العام الماضي كما أن لدينا الآن فريق عمل أقوى، ولهذا فنحن قادرون على مواجهة المزيد من التوترات مع أكبر اقتصاد في العالم».

وأشار إلى أن أعمال شركته ظلت قوية بعد إضافتها إلى القائمة السوداء الأمريكية العام الماضي مؤكداً على تجاوز صانعة الجوالات الصينية كافة التحديات التي وضعتها الإدارة الأمريكية أمامها.

وأخبر رن تشنغ في الحاضرين في «دافوس» أنه لا يعتقد أن الصراع المتزايد فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا سيؤدي إلى وجود نظامين مختلفين تتحكم فيهما قوى عالمية منفصلة. وبحسب ما أوردته «سي إن إن»، أعلن مسؤول تنفيذي لدى «هواوي» الشهر الماضي ارتفاع إيرادات المبيعات 18 % خلال 2019 على أساس سنوي.