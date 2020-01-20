استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

المصدر: وكالات

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بعد ساعات من بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.77 جنيها للشراء، و15.87 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.75 جنيها للشراء، و15.85 جنيها للبيع، كما تراجع سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس إلى 15.74 جنيها للشراء، و15.84 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 15.76 جنيها للشراء، و15.86 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في البنك العربي الإفريقي إلى 15.74 جنيها للشراء، و15.84 جنيها للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك كريدي أجريكول عند 15.74 جنيها للشراء، و15.84 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.77 جنيها للشراء، و15.87 جنيها للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.80 جنيه، و15.89 جنيه للبيع.