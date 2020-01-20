الصين تتجه لز يادة وارداتها من أمر يكا

المصدر: (بكين - رويترز)

قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأمريكية وفقاً لمبادئ السوق.

وأضافت منغ وي المتحدثة باسم اللجنة أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض الولايات المتحدة جزءاً من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق لن يؤثر على «مصالح أطراف ثالثة» في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.