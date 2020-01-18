«ورقة بيضاء» لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: (بروكسل-د ب أ)

يدرس الاتحاد الأوروبي تطبيق ضوابط ملزمة قانوناً على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تطوير هذه التقنيات واستخدامها وفق أساليب أخلاقية. وتستعد المفوضية الأوروبية لاقتراح القواعد الجديدة وتطبيقها في القطاعات الأكثر خطورة مثل الرعاية الصحية والنقل، حسبما جاء في مسودة لوثيقة أطلق عليها اسم «الورقة البيضاء».

ومن المقرر أن المفوضية النقاب عن الوثيقة في منتصف فبراير المقبل، ولكن من المرجح أن تنطوي النسخة النهائية على تعديلات.وتندرج الوثيقة في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لمواكبة جهود الصين والولايات المتحدة في ما يتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.