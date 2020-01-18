تباطؤ نمو الصين في 2019

المصدر: (بكين - رويترز)

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاماً في 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.

لكن البيانات الصادرة أمس أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعاً ما، إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات.وأظهرت بيانات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1 % كما كان متوقعاً مقارنة مع 6.6 % في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قوياً بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.