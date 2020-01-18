جيبوتي ترفض حكماً دولياً بشأن «دوراليه»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

في تحدٍّ للقوانين والمحاكم الدولية، أعلنت حكومة جيبوتي رفضها قبول قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي بضرورة إعادة امتياز محطة دوراليه للحاويات إلى موانئ دبي العالمية، الأمر الذي يلزم هذه الدولة الإفريقية بدفع تعويضات ضخمة لصالح موانئ دبي العالمية نتيجة إخلال جيبوتي بالعقد المبرم معها.

وذكر تقرير نشرته أمس مجلة «ماريتايم انتلجانس» أن الأمر وصل إلى طريق مسدود نتيجة رفض جيبوتي، التي واصلت المماطلة، حيث زعمت حكومة جيبوتي في بيان أصدرته أنها لم تشارك في التحكيم، وأنها على استعداد للتفاوض على شروط حل مرضٍ متبادل، غير أن قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي كان واضحاً حيث قضت المحكمة بأن جيبوتي انتهكت القانون وشددت على ضرورة إعادة الامتياز في غضون شهرين.