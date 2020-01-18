مستويات قياسية للأسهم العالمية

المصدر: نيويورك ـ رويترز

صعدت الأسهم العالمية، أمس إلى مستويات قياسية، مدعومة باتفاق التجارة بين أمريكا والصين، وتراجع التوترات التجارية العالمية، وبتفاؤل حيال نتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية إيجابية.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي 15.67 نقطة، أو 0.05%، إلى 29313.31 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 6.85 نقاط، أو 0.21%، إلى 3323.66 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع 35.24 نقطة، أو 0.38%، إلى 9392.37 نقطة.

ولامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً، بعد أن تحدث مفوض التجارة الأوروبي فيل هوجان بنبرة إيجابية عن محادثات مع واشنطن، وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى المستوى القياسي المرتفع البالغ 422.51 نقطة.

وسجل مؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى إغلاق في شهر، بعد أن لامس ذروة 15 شهراً في وقت سابق من الجلسة، وأغلق مرتفعاً 0.45% عند 24041.26 نقطة، وفي التعاملات المبكرة، بلغ أعلى مستوياته منذ 2018، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 1%.