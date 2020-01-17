الاتفاق الأمريكي الصيني يرفع النفط

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بدعم توقيع اتفاق تجارة أولى بين أمريكا والصين يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأمريكية بينما انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع. وخلال التعاملات ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتاً أو 0.5% إلى 64.30 دولاراً للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 30 سنتاً أو 0.5% إلى 58.11 دولاراً .

وبموجب اتفاق المرحلة واحد الذي يدعو لهدنة في الحرب التجارية تلتزم بكين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من منتجات الطاقة من أمريكا لتقليص العجز التجاري.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل.