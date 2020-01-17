أرباح مورجان ستانلي تفوق التوقّعات

المصدر: (نيويورك - رويترز)

اختتم بنك مورجان ستانلي موسم أرباح كبرى البنوك الأميركية، بإعلان مدوٍ، حيث تجاوز بفارق مريح توقعات الأرباح الفصلية وأثار احتمالاً بأن يرفع البنك المُدرج في وول ستريت أهدافه الاستراتيجية.وحقق البنك معظم الأهداف المالية الفصلية الرئيسة التي وضعها الرئيس التنفيذي، جيمس جورمان، مدفوعاً بتعزز أنشطته لتداول السندات وأنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب.

وارتفعت إيرادات مورجان ستانلي من المبيعات والتداول 28% إلى 3.19 مليارات دولار.

وقال البنك إن الأرباح العائدة للمساهمين العاديين ارتفعت إلى 2.09 مليار دولار أو 1.3 دولار للسهم في الربع المنتهي 31 ديسمبر مقارنة مع 1.36 مليار دولار أو 80 سنتاً للسهم قبل عام.