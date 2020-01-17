شهية المخاطرة تكبح الذهب

المصدر: (لندن - رويترز)

تراجعت أسعار الذهب، أمس، بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين، الشهية للمخاطرة وسجل البلاديوم مستوى قياسياً بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في عامين.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1552.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1%، إلى 1552.60 دولاراً.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2270 دولاراً، بعدما بلغ ذروة عند 2288.12 دولاراً خلال الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1013.82 دولاراً، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ يناير 2018 خلال الجلسة عند 1027.44 دولاراً ونزلت الفضة 0.6 % إلى 17.88 دولاراً.