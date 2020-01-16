الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه المصري

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 15.82 جنيها للشراء، و15.92 جنيها للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.80 جنيها للشراء، و15.90 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 15.80 جنيها للشراء، و15.90 جنيها للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 15.79 جنيها للشراء، و15.89 جنيها للبيع.

وبقي سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.80 جنيها للشراء، و15.90 جنيها للبيع.

 

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