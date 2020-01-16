هيونداي تفوز بصفقة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بـ 730 مليون دولار في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة هيونداي للإنشاءات الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أن كونسورتيوم كوريا الجنوبية وقع مع شركة هاينكو(HYENCO) التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز(سونلغاز) في الجزائر، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقيمة 730 مليون دولار في الجزائر، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويتكون الكونسورتيوم من شركة هيونداي للإنشاءات وشركة هيونداي للهندسة وشركة بوسكو انترناشونال.

وسيجري المشروع في بلدة أوماش في جنوب ولاية بسكرة التي تبعد 400 كلم من جنوب شرق العاصمة الجزائر، لإنشاء محطة توليد الكهرباء التي تنتج حوالي 1,300 ميغاواط.

ومن المتوقع أن توفر المحطة إمدادات سنوية من الطاقة تبلغ 9.69 مليون ميجاوات / ساعة، وتبلغ مدة الإنجاز 60 شهرا.

ويمتلك الكونسورتيوم حصة 49% في المشروع بينما تستحوذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على حصة قدرها 51%.

وأعلنت الحكومة الجزائرية مؤخراً عن إنشاء محطات لتوليد الكهرباء تنتج مجموع 20 ألف ميجاوات في السنوات العشر القادمة لتلبية الزيادة الحادة في احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.

وخلال يناير الجاري، فازت هيونداي للإنشاءات بصفقات يبلغ مجموع قيمتها 1.8 مليار دولار.