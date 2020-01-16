توقيف خلدون الطبري في الأردن

المصدر: دبي - البيان

أوقفت السلطات الأردنية خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي السابق لـ «دريك آند سكل إنترناشيونال» في مطار الملكة علياء خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي في 7 يناير 2019، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل «دريك» لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي. وقامت السلطات القضائية والأمنية في الأردن بإجراء المقتضى القانوني بحق الطبري، وأخلت سبيله بموجب كفالة بعد أن تم الحجز على جواز سفره الأردني ومنعه من السفر.

وتتابع السلطات القضائية المختصة في الأردن النظر في التهم الموجهة إلى الطبري، حيث طلبت إرسال ملفات القضية للمراجعة في غضون 60 يوماً. وبموجب الشكاوى المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل التهم الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كمدير تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة.

ويواجه الطبري عدة اتهامات من قبل «دريك آند سكل»، في مطالبات تصل قيمتها إلى أكثر من مليار درهم. وتم تعليق أسهم الشركة في سوق دبي منذ نوفمبر 2018، وقد واجهت عمليات تصفية في الهند وعُمان. وسجلت «دريك آند سكل» خسائر متراكمة بقيمة 5.1 مليارات درهم بنهاية 2018 تمثل 5 أضعاف رأس المال البالغ 1.07 مليار درهم.