15 % نمو أرباح «سيتي» و 21 % «جي بي مورجان»

المصدر: (نيويورك-رويترز)

أعلن بنك سيتي جروب تحقيق ارتفاع بنسبة 15 % في أرباح الربع الأخير من العام بفضل صعود إيرادات بطاقات الائتمان وأنشطة التداول فضلاً عن انخفاض الضرائب. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 4.98 مليارات دولار.

وكشف بنك «جي.بي.مورجان» عن تحقيق أرباح سنوية قياسية في 2019، بدعم قفزة 21 % في صافي أرباحه الفصلية، وحقق البنك صافي أرباح بقيمة 8.52 مليار دولار (2.57 دولار للسهم الواحد) في الربع الأخير.

واستقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية، وحيث سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى 28907.7 نقاط، كما انخفض «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.2 % إلى 3282.6 نقطة، وتراجع «ناسداك» بنحو 0.1 % إلى 9263.6 نقطة.

وتشيرالتوقعات إلى تراجع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز» بنحو 2 %. وينتظر المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمقرر أن يتم اليوم الأربعاء.