23 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الإمارات وأندونيسيا

المصدر: (جاكرتا ـ أ ف ب)

أعلنت إندونيسيا أنها أبرمت مع الإمارات صفقات استثمارية بقيمة 23 مليار دولار بينها اتفاقيات في قطاع الطاقة ومشاريع البنى التحتية. وسيتم تنفيذ الاستثمارات من خلال صندوق ثروة سيادي إندونيسي جديد تم إنشاؤه، ليشارك فيه كذلك «سوفتبنك» الياباني، و«شركة التنمية المالية الدولية» الأمريكية، بحسب ما قالت الحكومة.

وتشمل الاستثمارات نحو عشر صفقات تم التوقيع عليها في أبوظبي أول من أمس، بحسب ما صرح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يزور أبوظبي. كما تشمل اتفاقاً بقيمة 12,6 مليار دولار بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «بيرتامينا»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية لتطوير مصنع للبتروكيماويات في جاوا الغربية، بحسب وزارة الخارجية الإندونيسية.

وبين الاستثمارات الأخرى صفقات في الموانئ والطاقة المتجددة والزراعة. وصرح الرئيس الإندونيسي بأنه سيركز خلال فترة ولايته الثانية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبلاده، صاحبة أكبر اقتصاد جنوب شرقي آسيا، والاستمرار في مشاريع البنى التحتية البالغ كلفتها مليارات الدولارات.