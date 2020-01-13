نظام صلب لتسوية المنازعات بين واشنطن وبكين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يُنشر نص اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين بكامله بعد غد (الأربعاء) خلال مراسم التوقيع عليه في واشنطن، بحسب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو.

ويُفترض أن تتضمن الوثيقة، التي كُشف عنها عند الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق في 13 ديسمبر، بنوداً عن الملكية الفكرية والنقل القسري للتقنيات، وكذلك عن المواد الغذائية والزراعية والخدمات المالية وسعر الصرف، فضلاً عن تعزيز المبادلات التجارية بين الطرفين وأحكام بشأن تسوية الخلافات.

وأكد الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر أن «الاتفاق ينشئ نظاماً صلباً لتسوية المنازعات، يضمن تنفيذاً وتطبيقاً سريعاً وفعالاً للاتفاق».

وتشدد الولايات المتحدة على أهمية وضرورة وجود آلية مماثلة لضمان وفاء الصين بالتزاماتها. ومنذ بدء النزاع التجاري، باتت الصين خامس سوق للصادرات الزراعية بعدما كانت في المركز الثاني.

ويقول الأمريكيون إن الصين وافقت على شراء ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الأمريكية من ضمنها بضائع زراعية بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، لكن الغموض يحيط بكيفية تطبيق ذلك. وأوضح نائب وزير الزراعة الصيني هان جون أن الاتفاق الأولي يقضى بزيادة صادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين.

وتطالب الصين بأن تلغي الولايات المتحدة كل الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية أو جزءاً منها، ولن تلغى الرسوم الجمركية بنسبة 25% على ما يساوي 250 مليار دولار من البضائع الصينية.