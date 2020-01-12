مشاريع جديدة لـ «مصدر» و«النويس» لإنتاج 1200 ميغاوات في مصر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت المهندسة هالة مصطفي الخولي، نائب وزير الكهرباء في جمهورية مصر العربية، أهمية التعاون الكبير بين دولة الإمارات ومصر في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن بدء التنفيذ الفعلي لثلاثة مشاريع جديدة لشركتين إماراتيتين في مصر.

وأوضحت أن المشروع الأول لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لإنتاج 500 ميغاوات من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بتكلفة 500 يورو، مشيرة إلى إنجازه خلال عامين. ولفتت إلى أن شركة مصدر تعد من الشركات العربية الرائدة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، موضحة أنها نفذت عدة مشاريع في مصر أبرزها مشروع في واحة سيوة لإنتاج 10 ميغاوات.

وأشارت إلى أن شركة النويس الإماراتية فازت بمشروعين مؤخراً: أولهما بقدرة إنتاجية 500 ميغاوات لطاقة الرياح في منطقة خليج السويس، إضافة إلى مشروع آخر لإنتاج 200 ميغاوات للطاقة الشمسية في كوم إمبو بصعيد مصر.

وأكدت أن مشاريع الطاقة المتجددة في مصر حالياً تشكل 3% من إجمالي الطاقة في مصر، مشيرة إلى أن مصر تطمح لرفع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2022 خاصة بعد أن بدأت مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية والتي تضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميغاوات، وتشكل أكبر مجمع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط حالياً.

ونوهت إلى أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة يبلغ حالياً 1375 ميغاوات غالبيتها طاقة رياح 1200 ميغاوات. وأضافت: «لدينا مشروع جديد للقطاع الخاص بطاقة 250 ميغاوات دخل الخدمة مؤخراً، وهناك مشروع آخر تحت التنفيذ بقدرة 250 ميغاوات».