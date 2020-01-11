النفط يتجاوز 65 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

حقق النفط مزيداً من الصعود فوق سعر 65 دولاراً للبرميل، رغم ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط «قد تكون أعمال القتال انتهت في الوقت الراهن، لكن مخاطر الصراع على المدى الطويل لم تنته بأي حال من الأحوال». في ضوء ذلك، خطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط قائم بشكل كبير جداً.

وكان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 24 سنتاً إلى 65.61 دولاراً للبرميل، ليتجه صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر فاقت 4 %. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل.