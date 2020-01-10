الأسهم العالمية تواصل «ماراثون» المكاسب

المصدر: (العواصم - رويترز)

واصلت أسواق الأسهم العالمية ماراثون الصعود الجماعي خلال التعاملات أمس بفضل تفاؤل التجارة وسجلت مؤشرات بورصة «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة.

كما واصلت أسهم أوروبا صعودها القياسي وحققت بورصة اليابان أكبر ارتفاع في نحو شهر.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، في حين تدعمت المعنويات الإيجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وجاء أكبر الدعم للمؤشرات الرئيسية من أسهم ألفابت وفيسبوك وأبل وأمازون.كوم ونتفلكس بعد تعليقات إيجابية من شركات سمسرة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 106.88 نقطة بما يعادل 0.37% ليفتح على 28851.97 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40% مسجلاً 3266.03 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 73.03 نقطة أو 0.80% إلى 9202.27 نقطة.

وعاودت الأسهم الأوروبية موجة صعودها القياسي وبرز أداء المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة بين أقرانه الإقليميين بصعوده 1.3% مستفيداً أيضاً من بيانات تظهر ناتجاً صناعياً أفضل من المتوقع في نوفمبر ما بدد أي مخاوف باقية من ركود في قاطرة الاقتصاد الأوروبي.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستوى قياسياً مرتفعاً خلال المعاملات في جلسة التعاملات، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي.