بتروبراس البرازيلية تعلّق مرور ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس" أمس الأربعاء أنّها قرّرت في الوقت الحالي تعليق مرور ناقلاتها في مضيق هرمز بسبب التوترات الراهنة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت "بتروبراس" في بيان إن توزيع الوقود في البرازيل لن يتأثر بهذا الإجراء.

وأضاف البيان أنّه بعد إجرائها تقييماً مشتركاً مع البحرية البرازيلية، قرّرت بتروبراس "تجنّب المرور عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي".

ومضيق هرمز، الذي يمر عبره ثلث نفط العالم المنقول بحراً، يقع بين إيران شمالاً وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة جنوباً ويصل مياه بحر عمان بمياه الخليج.

وإذ لفتت بتروبراس في بيانها إلى أنّها "تقيّم بانتظام التغييرات في طرق سفنها لتجنّب المناطق التي تشكّل خطراً على سلامة عملياتها"، طمأنت إلى أنّ تعليق المرور بهرمز "لن يكون له أي تأثير على توريد الوقود للبرازيل".

وأتى قرار بتروبراس بعد إطلاق إيران فجر أمس الأربعاء صواريخ بالستية على قاعدتين يتمركز فيهما جنود أميركيون في العراق انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، في تصعيد أثار مخاوف من احتمال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران.

وكانت حكومة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أعلنت عقب اغتيال قاسمي دعمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في معركته ضد الإرهاب"، في موقف استنكرته إيران التي استدعت القائم بالأعمال البرازيلي إلى وزارة الخارجية في طهران لإبلاغه احتجاجها عليه.