30.7 مليار دولار ضخها المستثمرون في الأسواق الناشئة

المصدر: لندن - رويترز

قال معهد التمويل الدولي، أمس، إن مديري المحافظ الاستثمارية ضخوا 30.7 مليار دولار في أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات الناشئة في ديسمبر مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر وسط تيسير نقدي من بنوك مركزية رئيسية، وتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف المعهد، أن ذلك يرفع مجمل التدفقات إلى أسواق الأسهم والسندات في الاقتصادات النامية في 2019 إلى 310 ملايين دولار لتتجاوز بسهولة التدفقات في 2018 البالغة 194 مليار دولار عندما أدت أزمات في تركيا والأرجنتين إلى ابتعاد بعض المستثمرين. لكن 2019 تبقى منخفضة عن التدفقات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة في 2017 والتي بلغت 375 مليار دولار.

وفي ديسمبر الماضي، اجتذبت الأسهم في الأسواق الناشئة تدفقات قوية بلغت 12.9 مليار دولار. وبلغت حصة الأسهم الصينية 10.1 مليارات دولار، مما يعني أن الأسواق خارج ثاني أكبر اقتصاد في العالم اجتذبت تدفقات إيجابية للمرة الأولى منذ يوليو.

وقفزت الأسهم في الأسواق الناشئة أكثر من 5 % في ديسمبر، وهي أفضل مكاسب شهرية منذ يناير 2019 مدعومة بعلامات على اقتراب واشنطن وبكين من إبرام المرحلة 1 من اتفاق للتجارة، وهي أنباء رفعت أيضاً بورصة وول ستريت إلى مستويات قياسية مرتفعة.

ومن ناحية أخرى، قال معهد التمويل الدولي إن أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 17.8 مليار دولار في الشهر الأخير من 2019.