33.5مليار دولار من زيروكس لشراء اتش بي

المصدر: لندن - رويترز

قالت شركة زيروكس القابضة، إنها دبرت 24 مليار دولار لتمويل عرضها للاستحواذ على اتش.بي مقابل 33.5 مليار دولار في صفقة تعارضها شركة أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

ورفضت اتش.بي عرضاً لشراء السهم مقابل 22 دولاراً في نوفمبر، قائلة إنه أقل من قيمة الشركة بكثير، وفي أعقاب ذلك طرحت شركة زيروكس للمنتجة للطابعات العرض على مساهمي اتش.بي مباشرة.

وقال جون فيسنتين الرئيس التنفيذي لزيروكس في خطاب موجه لمجلس إدارة اتش.بي: إن زيروكس أجرت «حواراً بناء» مع العديد من كبار المساهمين في الشركة.

كانت اتش.بي أعلنت أنها ستوافق على صفقة تستحوذ هي بموجبها على زيروكس، قائلة إنها تدرك المزايا المحتملة للاندماج.