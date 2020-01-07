التهديدات الجيوسياسية تهبط بالأسهم العالمية .. وأسواق المنطقة تغلق مستقرة

المصدر: نيويورك - رويترز

هبطت الأسواق العالمية بقوة أمس، مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتراجعت الأسهم الأمريكية، وهبط مؤشر داو جونز 169.38 نقطة، أو 0.59%، إلى 28465.50 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 17.30 نقطة، أو 0.53%، عند 3217.55 نقطة، ونزل ناسداك 77.27 نقطة، أو 0.86%، إلى 8943.50 نقطة.

وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة، بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز 0.6%، وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، وانخفض مؤشر داكس 1%.

وتراجع مؤشر نيكي الياباني إلى أقل مستوى في شهر، مع تراجع السوق في أول أيام تداول العام الجديد 2020، ونزل نيكي 1.91% إلى 23204.86 نقطة.

وعلى مستوى المنطقة، استقرت البورصات الرئيسة، متجاهلةً التهديدات المتبادلة بين بين الولايات المتحدة وإيران، وفي السعودية، هبط المؤشر هامشياً 0.1%، مع انخفاض أرامكو 0.1% إلى 34.5 ريالاً، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بدء تداوله. وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 0.2%، وارتفعت البورصة الأردنية 0.77% إلى 1828.52 نقطة.

وعلى مستوى العملات، أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى، وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلاً مقابل اليورو.